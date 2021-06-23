«Фенербахче» продлил контракт с Нандо Де Коло до конца сезона-2021/22
«Фенербахче» продлил контракт с разыгрывающим Нандо Де Коло до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба.
34-летний француз играет в турецкой команде с 2019 года.
В Евролиге-2020/21 Де Коло провел 32 матча, набрал в среднем 15,8 очка и 3,9 передачи за 27,5 минуты на паркете, реализуя 58,5% двухочковых и 40,3% трехочковых бросков.
Nando De Colo ile bir y?l daha! ??? #YellowLegacy— Fenerbah?e Beko (@FBBasketbol) June 23, 2021
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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