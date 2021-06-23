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«Фенербахче» продлил контракт с Нандо Де Коло до конца сезона-2021/22

16:55
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«Фенербахче» продлил контракт с разыгрывающим Нандо Де Коло до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба.

34-летний француз играет в турецкой команде с 2019 года.

В Евролиге-2020/21 Де Коло провел 32 матча, набрал в среднем 15,8 очка и 3,9 передачи за 27,5 минуты на паркете, реализуя 58,5% двухочковых и 40,3% трехочковых бросков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FBBasketbol/status/1407625909906116609

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