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Бывший игрок ЦСКА Хиллиард планирует подписать контракт с «Баварией»

17:51
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Бывший защитник ЦСКА Дарран Хиллиард должен подписать контракт с «Баварией», сообщает Eurohoops.

Интерес к американцу также проявляют несколько европейских клубов, в числе которых также «Жальгирис», «Милан» и «Локомотив-Кубань». Хиллиард ранее покинул ЦСКА в связи с истечением контракта.

В составе ЦСКА Хиллиард выступал на протяжении последних двух лет после сезона в «Басконии».

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Иван Шитик все материалы автора
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