Фелипе Рейес принял решение завершить карьеру
Центровой «Реала» Фелипе Рейес принял решение завершить карьеру баскетболиста, сообщает Marca.
По информации источника, 41-летний испанец собирается объявить об окончании спортивной карьеры 24 июня.
Рейес играл за «Реал» с 2004 года и дважды признавался MVP испанской лиги в (2009,2015). Также бигмен является двукратным чемпионом Евролиги в 2015 и 2018 годах, 7-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем национального кубка и 5-кратным победителем суперкубка Испании.
Кроме этого испанец играл в составе национальной сборной, в которой стал чемпионом мира-2006 и трехкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Также Рейес был финалистом Олимпийских игр: дважды выигрывал серебряные медали (2008, 2012) и один раз — бронзовые (2016).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/baloncesto/acb/2021/06/23/60d3268a22601d70438b45be.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю