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Фелипе Рейес принял решение завершить карьеру

19:19
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Центровой «Реала» Фелипе Рейес принял решение завершить карьеру баскетболиста, сообщает Marca.

По информации источника, 41-летний испанец собирается объявить об окончании спортивной карьеры 24 июня.

Рейес играл за «Реал» с 2004 года и дважды признавался MVP испанской лиги в (2009,2015). Также бигмен является двукратным чемпионом Евролиги в 2015 и 2018 годах, 7-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем национального кубка и 5-кратным победителем суперкубка Испании.

Кроме этого испанец играл в составе национальной сборной, в которой стал чемпионом мира-2006 и трехкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Также Рейес был финалистом Олимпийских игр: дважды выигрывал серебряные медали (2008, 2012) и один раз — бронзовые (2016).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/baloncesto/acb/2021/06/23/60d3268a22601d70438b45be.html

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