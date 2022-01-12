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«Барселона» проиграла «Милану», «Бавария» выиграла у «Жальгириса»

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«Бавария» переиграла «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:65. В другой встрече «Барселона» на своем паркете проиграла «Милану» — 73:75.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 74:65 (16:15, 18:18, 27:21, 13:11)

Б: Ярамаз (16), Лучич (12), Рубит (11), Обст (11).

Ж: Нибо (14), Лекавичюс (10), Т. Уэбстер (10).

«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 73:75 (14:14, 14:20, 26:13, 19:28)

Б: Курич (22), Миротич (18), Дэвис (11), Йокубайтис (11).

М: Родригес (18), Дилэйни (15), Холл (8), Мелли (8), Бентил (8), Хайнс (8).

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Евгений Козинов все материалы автора
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