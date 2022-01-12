«Барселона» проиграла «Милану», «Бавария» выиграла у «Жальгириса»
«Бавария» переиграла «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:65. В другой встрече «Барселона» на своем паркете проиграла «Милану» — 73:75.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 74:65 (16:15, 18:18, 27:21, 13:11)
Б: Ярамаз (16), Лучич (12), Рубит (11), Обст (11).
Ж: Нибо (14), Лекавичюс (10), Т. Уэбстер (10).
«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 73:75 (14:14, 14:20, 26:13, 19:28)
Б: Курич (22), Миротич (18), Дэвис (11), Йокубайтис (11).
М: Родригес (18), Дилэйни (15), Холл (8), Мелли (8), Бентил (8), Хайнс (8).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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