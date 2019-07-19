Евролига представила календарь на сезон-2019/20

Евролига в своем официальном Twitter представила полный календарь регулярного чемпионата в сезоне-2019/20.

В 1-м туре 3 октября "Химки" примут "Маккаби", 4 октября ЦСКА в гостях сыграет с "Валенсией", а "Зенит" – с "Альбой".

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА. Ранее также сообщалось, что "Финал четырех" следующего сезона состоится в немецком Кельне. Решающие матчи пройдут с 22 по 24 мая 2020 года.