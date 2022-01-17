Евролига объявила даты перенесенных матчей российских клубов

Евролига на своем сайте объявила даты перенесенных матчей с участием казанского УНИКСа и петербургского «Зенита».

«Реал» — УНИКС — 25 января

«Зенит» — АСВЕЛ — 1 марта

«Монако» — УНИКС — 22 февраля

«Милан» — УНИКС — 1 марта

«Олимпиакос» — «Зенит» — 8 марта

Еще для трех матчей с участием российских команд пока не назначили новую дату.

В текущем сезоне «Зенит» занимает четвертое место в таблице регулярного чемпионата Евролиги, УНИКС идет на седьмой строчке.