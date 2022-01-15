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Сегодня, 15:07

Защитник ЦСКА Хэкетт признан MVP тура в Евролиге

Роман Шишов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт признан самым ценным игроком 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, информирует сайт турнира.

В матче с АСВЕЛом (90:83) Хэкетт набрал 27 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи при рейтинге эффективности 38 баллов.

Хэкетт второй раз подряд признается самым ценным игроком тура.

В пятерку лучших также вошли защитник «Баварии» Кори Уолден (34 балла), форвард «Реала» Гершон Ябуселе (27 баллов), защитник «Монако» Майк Джеймс (23 балла) и форвард АСВЕЛа Джеймс Гист (22 балла).

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