Евролига направила ЦСКА приглашение для участия в ежегодных мероприятиях

Евролига направила приглашения для участия в ежегодных мероприятиях всем потенциальным участникам, включая ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что в конце февраля Евролига отстранила, а через месяц исключила московский клуб, а также «Зенит» и УНИКС из состава участников сезона и аннулировала результаты клубов.

Отметим, что в отличие от других российских клубов, исключенных весной из розыгрыша турнира, у ЦСКА есть долгосрочная лицензия А. Московский клуб входит в совет акционеров Евролиги и даже в случае отстранения от соревнований все равно останется в правлении. При этом у лиги нет легальных способов разорвать отношения с ЦСКА, кроме как по его инициативе.

Ранее сообщалось, что Евролига рассмотрят вопрос о составе участников предстоящего розыгрыша турнира на заседании 16 июня.