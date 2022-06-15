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Сегодня, 12:33

Евролига направила ЦСКА приглашение для участия в ежегодных мероприятиях

Карен Саркисян
Корреспондент
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Евролига направила приглашения для участия в ежегодных мероприятиях всем потенциальным участникам, включая ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что в конце февраля Евролига отстранила, а через месяц исключила московский клуб, а также «Зенит» и УНИКС из состава участников сезона и аннулировала результаты клубов.

Отметим, что в отличие от других российских клубов, исключенных весной из розыгрыша турнира, у ЦСКА есть долгосрочная лицензия А. Московский клуб входит в совет акционеров Евролиги и даже в случае отстранения от соревнований все равно останется в правлении. При этом у лиги нет легальных способов разорвать отношения с ЦСКА, кроме как по его инициативе.

Ранее сообщалось, что Евролига рассмотрят вопрос о составе участников предстоящего розыгрыша турнира на заседании 16 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/evroliga-napravila-tsska-priglashenie-dlya-uchastiya-v-ezhegodnykh-meropriyatiyakh-1289910/
БК Зенит
БК УНИКС
БК ЦСКА
Евролига
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