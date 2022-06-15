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Сегодня, 04:11

Рэндольф порвал «кресты» в первом матче финала против «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Реала» Энтони Рэндольф получил травму в первом матче финальной серии чемпионата Испании против «Барселоны» (88:75). Медицинское обследование выявило у 32-летнего американца полный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Таким образом, в ближайшее время игроку предстоит операция. На восстановление ему потребуется несколько месяцев.

Напомним, Рэндольф пропустил большую часть сезона-2020/21 из-за разрыва ахиллова сухожилия.
БК Реал
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