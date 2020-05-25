Eurohoops: президент Евролиги Бартомеу предложил досрочно завершить сезон-2019/20 из-за коронавируса

Президент Евролиги Хосеп Бартомеу предложил клубам досрочно завершить сезон-2019/20 в связи с пандемией коронавируса, сообщает Eurohoops.

Розыгрыши Евролиги и Еврокубка были прерваны в марте этого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что Евролига рассматривала различные варианты возобновления сезона. В понедельник профсоюз игроков Евролиги обратился к клубам, участвующим в турнире с просьбой отменить оставшуюся часть сезона.

BREAKING: EuroLeague CEO Jordi Bertomeu proposed to the clubs to cancel the season — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 25, 2020

По информации источника, сегодня Евролига проведет видеоконференцию с представителями клубов, после чего официально объявит о решении досрочно завершить сезон.