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Eurohoops: президент Евролиги Бартомеу предложил досрочно завершить сезон-2019/20 из-за коронавируса

13:04

Президент Евролиги Хосеп Бартомеу предложил клубам досрочно завершить сезон-2019/20 в связи с пандемией коронавируса, сообщает Eurohoops.

Розыгрыши Евролиги и Еврокубка были прерваны в марте этого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что Евролига рассматривала различные варианты возобновления сезона. В понедельник профсоюз игроков Евролиги обратился к клубам, участвующим в турнире с просьбой отменить оставшуюся часть сезона.

По информации источника, сегодня Евролига проведет видеоконференцию с представителями клубов, после чего официально объявит о решении досрочно завершить сезон.

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