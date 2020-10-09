«Это была равная битва, ход большей части которой мы контролировали». Итудис доволен победой над «Маккаби»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис? остался доволен игрой против «Маккаби» в регулярном чемпионате Евролиги. Также он надеется, что вскоре болельщики смогут полноценно поддерживать команду на трибунах.

— Безусловно, поздравления команде, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Это была равная битва, ход большей части которой мы контролировали, за исключением фрагмента, когда «Маккаби» повел «+5». В этой равной игре мы смогли захватить 7-8-очковое лидерство, но соперник вернулся в борьбу. Это была игра, которой наслаждаются болельщики, обе команды использовали множество разных стратегий. «Маккаби» использовал высокий состав на старте, поставив Калояро на третьего номера, и нашей целью была игра в «краске» и скидки. Нашей проблемой в первой половине было то, что мы не забивали открытые броски после того, как на Майка бросались двое, и он отдавал хорошие передачи. После большого перерыва мы исправились и забили восемь дальних бросков. Если бы Клайберн забил тот данк, концовка была бы легче. Но Уилл проявил характер, забив следом ключевой трехочковый в «изоляции» через руки Отелло Хантера. У нас многие сыграли ключевые роли — Майк, Никита, Токо, Джоэл. Важно, что позволив «Маккаби» повести пять очков в четвертой четверти, мы не упустили свою игру, не сбились на хаос, работали в защите, находили свои броски. Отмечу работу Торнике Шенгелии, он взял 12 подборов, поймал на себе семь фолов и проделал большой объем черновой работы, которая не отражена в протоколе. Отмечу и Джоэля Боломбоя, он играет в «краске» как большой и сильный центровой. Порой мы были вынуждены атаковать через Майка, но создавали пространство и находили броски. Это была важная победа, особенно с учетом отсутствия трех значимых игроков. Остальные продолжали верить и прикрыли бреши. Здорово вернуться в «Мегаспорт», воспользоваться поддержкой наших болельщиков, спасибо им. Надеюсь, пандемия отступит, и мы увидим больше зрителей на трибунах.