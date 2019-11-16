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Энтони Гилл: «Мое любимое слово на русском — «великолепно»

04:18
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Форвард «Химок» Энтони Гилл в интервью «Известиям» рассказал, как прозодит изучение русского языка. Американец в 2017 году перебрался в Россию.

— Вы несколько раз говорили, что вам нравится жить в России. А как с вашим изучением русского языка?

— Я знаю пару фраз на русском, могу сходить в магазин, немного поболтать с продавцами. Конечно, за два с небольшим года я должен был добиться гораздо большего прогресса, и мне даже немного стыдно за это. Но ваш язык очень и очень сложный. Когда я начинаю немного углубляться в его изучение, то у меня просто начинается ступор.

— А есть любимое выражение или слово на русском?

— Да, это слово «великолепно». Я очень часто его произношу, когда мы обыгрываем ЦСКА. Так что надеюсь, в этом сезоне у меня будет много поводов повторить его.

Дополнительная информация

https://iz.ru/943713/timur-ganeev/moe-liubimoe-slovo-na-russkom-velikolepno

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