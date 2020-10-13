«Эфес» на выезде обыграл «Альбу»

«Эфес» победил «Альбу» (93:72) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Тибор Плайсс, набравший 23 очка. У «Альбы» с 13-ю очками лучшим снайпером стал Маркус Эрикссон.

«Эфес» одержал первую победу и занимает 13-е место. «Альба» с тремя поражениями в трех играх на последнем, 18-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 72:93 (14:29, 21:24, 20:17, 17:23)

13 октября.