«Эфес» на выезде обыграл «Альбу»
13 октября 2020, 23:17
«Эфес» победил «Альбу» (93:72) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Тибор Плайсс, набравший 23 очка. У «Альбы» с 13-ю очками лучшим снайпером стал Маркус Эрикссон.
«Эфес» одержал первую победу и занимает 13-е место. «Альба» с тремя поражениями в трех играх на последнем, 18-м месте.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 72:93 (14:29, 21:24, 20:17, 17:23)
13 октября.