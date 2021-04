Пангос стал лучшим игроком первых матчей плей-офф Евролиги

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос признал лучшим игроком первых матчей плей-офф Евролиги, сообщает Twitter турнира 24 апреля.

В первой игре питерцы обыграли на выезде «Барселону» (76:74). 28-летний канадец набрал 19 очков, сделал 9 результативных передач и совершил три подбора. Рейтинг эффективности — 33.

Во второй игре «Зенит» уступил в овертайме (78:81), теперь серия переезжает в Санкт-Петербург. Третий матч состоится в среду, 28 апреля. Начало — в 20.00 (мск).

We got CO-MVPS's from the last week...



First up...



A mesmerising display in Game 1 from @KPangos #RISETOGLORY pic.twitter.com/OiO9JlluH2