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Пангос стал лучшим игроком первых матчей плей-офф Евролиги

14:03
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Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос признал лучшим игроком первых матчей плей-офф Евролиги, сообщает Twitter турнира 24 апреля.

В первой игре питерцы обыграли на выезде «Барселону» (76:74). 28-летний канадец набрал 19 очков, сделал 9 результативных передач и совершил три подбора. Рейтинг эффективности — 33.

Во второй игре «Зенит» уступил в овертайме (78:81), теперь серия переезжает в Санкт-Петербург. Третий матч состоится в среду, 28 апреля. Начало — в 20.00 (мск).

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