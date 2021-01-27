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Джеймс отписался в Instagram от аккаунта ЦСКА и всех партнеров по команде

12:14
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Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс отписался в Instagram от всех страниц, включая аккаунт армейцев и страницы одноклубников. Остался лишь один закрытый аккаунт jor_jor2.

30-летний американец остался в Москве по решению клуба и пропустит встречу регулярного сезона Евролиги. Во вторник, 26 января в СМИ была информация, что Джеймс может покинуть ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

В текущем сезоне баскетболист в среднем за матч набирал 20,0 очка в Евролиге при 5,8 результативных передачах.

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