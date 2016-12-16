Димитрис Итудис: "Во второй четверти ЦСКА перестал показывать свою игру"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в матче регулярного чемпионата Евролиги над "Барселоной" (92:76) отметил, что во второй четверти команда допустила много ошибок, которые привели к резкому сокращению разрыва в счете. По словами специалиста, во второй четверти армейцы перестали показывать свою игру.



– Я бы хотел поздравить свою команду, – сказал Итудис. – Мы хорошо играли на протяжении 30 минут. Во второй четверти мы позволили сопернику набрать легкие очки, ошибались в нападении, играли в одну передачу, хотя обычно наша команда так не действует, и не заставляли игроков "Барселоны" потеть. Это была не наша игра. Но в третей и четвертой четвертях мы сыграли хорошо. Мы одержали победу над хорошей командой, но в воскресенье нас ждет еще одна важная игра. Хочу поблагодарить фанатов ЦСКА, нас пришло поддержать много болельщиков. Надеюсь, в воскресенье придет не меньше. (Борис КРИВИН)