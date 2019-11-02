Димитрис Итудис: «Счастлив тому, как ЦСКА показал характер, когда «Зенит» совершил рывок»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Зенитом» в регулярном чемпионате Евролиги (87:70) признался, что доволен реакцией команды на рывок соперника.

- Поздравляю команду с победой и хорошей игрой, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Это была первая двойная неделя Евролиги, и в матче с «Олимпиакосом» мы сыграли ниже своего уровня, проиграв подбор и весь матч. Мы искали возможность реабилитироваться, и сегодня это было очевидно по тому, как команда сражалась. Мы были лучше на отскоке, при том что «Зенит» хорош в этом компоненте и доказал это в победном для него матче с «Жальгирисом». Счастлив тому, как мы отреагировали, как показали характер, когда «Зенит» совершил рывок. Мы были собраны, и это вело нас в правильном направлении. Помимо того, что мы хорошо атаковали и создавали возможности для бросков, отмечу хороший уровень защиты.

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