Дэвид Блатт объявил о том, что страдает от рассеянного склероза

Главный тренер «Олимпиакоса», бывший тренер сборной России, «Динамо» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Кливленда», «Маккаби» (Тель-Авив) и других команд Дэвид Блатт объявил о том, что у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС). Об этом он объявил в открытом письме, которое опубликовал сайт Eurohoops.

— Несколько месяцев назад мне поставили диагноз ППМС. Это болезнь, которая имеет много форм и проявляется по-разному у разных людей, — заявил Блатт. — Когда я преодолел первоначальный шок и боль от понимания того, как это могло произойти и как может изменить мою жизнь, я решил, что ничего не сдамся. Я собираюсь найти способы продолжить нормальную жизнь, насколько это возможно. Как тренер, я знаю, как руководить. И я буду вести эту битву.

60-летний Дэвид Блатт выиграл Евробаскет-2007 со сборной России, привел «Маккаби» к победе в Евролиге в 2014 году.