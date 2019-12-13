ЦСКА в гостях проиграл «Маккаби» в Евролиге, Джеймс набрал 22 очка

«Маккаби» в Тель-Авиве одержал победу над ЦСКА (90:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Разыгрывающий защитник армейцев Майк Джеймс набрал 22 очка и стал самым результативным игроком встречи.

22 очка также набрал игрок «Маккаби» Скотти Вильбекин.

Для «Маккаби» эта победа стала третьей подряд в турнире. Для ЦСКА это поражение стало третьим в пяти последних играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — ЦСКА (Россия) — 90:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16)

«М»: Брайант (14), Вильбекин (22), Хантер (20), Зусман (13).

Ц: Джеймс (22), Хайнс (14), Стрелниекс (10), Боломбой (9).