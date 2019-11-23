ЦСКА потерпел поражение от «Реала»
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ЦСКА в гостях проиграл «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:97). Российская команда потерпела второе поражение кряду, а мадридцы продлили победную серию до пяти встреч.
Самым результативным игроком встречи стал центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтманн, набравший 20 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 97:81 (23:19, 29:29, 23:16, 22:17)
Р: Кампаццо (18), Дек (17), Льюль (15).
Ц: Фойгтманн (20), Джеймс (14), Боломбой (12).
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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