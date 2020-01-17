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ЦСКА победил «Басконию», Джеймс набрал 33 очка

22:06

ЦСКА обыграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 33 очка.

В таблице Евролиги ЦСКА идет на четвертом месте с 14 победами и 6 поражениями.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания) — 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32)

Ц: Джеймс (33), Хиллиард (14), Фойгтманн (10).

Б: Фалл (19 + 10 подборов), Генри (18), Яннинг (12), Шенгелия (12), Шилдс (11).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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