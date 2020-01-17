ЦСКА победил «Басконию», Джеймс набрал 33 очка

ЦСКА обыграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 33 очка.

В таблице Евролиги ЦСКА идет на четвертом месте с 14 победами и 6 поражениями.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания) — 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32)

Ц: Джеймс (33), Хиллиард (14), Фойгтманн (10).

Б: Фалл (19 + 10 подборов), Генри (18), Яннинг (12), Шенгелия (12), Шилдс (11).