ЦСКА победил «Басконию», Джеймс набрал 33 очка
22:06
ЦСКА обыграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 33 очка.
В таблице Евролиги ЦСКА идет на четвертом месте с 14 победами и 6 поражениями.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания) — 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32)
Ц: Джеймс (33), Хиллиард (14), Фойгтманн (10).
Б: Фалл (19 + 10 подборов), Генри (18), Яннинг (12), Шенгелия (12), Шилдс (11).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/