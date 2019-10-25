ЦСКА победил «Альбу» в Евролиге. Армейцы выиграли четыре матча из четырех
25 октября 2019, 22:52
В матча Евролиги немецкая «Альба» принимала ЦСКА. Московский клуб одержал победу со счетом 82:66.
Армейцы пока идут без поражений в Евролиге в нынешнем сезоне: четыре победы в четырех матчах.
Неприятной новостью стала травма форварда Уилла Клайберна. Американец получил серьезное повреждение: у него подозрение на разрыв крестообразных связок.
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«Альба» (Германия) — ЦСКА (Россия) — 66:82 (15:17, 19:22, 8:22, 24:21)
«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 70:56 (14:20, 19:8, 22:17, 15:11)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
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