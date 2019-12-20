ЦСКА оказался сильнее «Эфеса» в Евролиге, Джеймс набрал 28 очков
22:27
ЦСКА в Стамбуле выиграл у «Эфеса» (81:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Победу москвичам принес точный бросок Майка Джеймса за 17 секунд до окончания встречи.
В составе армейцев 28 очков Джеймс. На счету другого игрока ЦСКА Кайла Хайнса — 16 очков.
Для «Эфеса» это поражение стало третьим в текущем розыгрыше Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 80:81 (22:23, 25:20, 19:16, 14:22)
«Э»: Ларкин (18), Крунослав (21), Родриг Бобуа (10).
Ц: Джеймс (28+6), Хайнс (16+6), Фойгтманн (15+5).
WHAT A GAME ???— CSKA Moscow (@cskabasket) December 20, 2019
?@TheNatural05: 28 pts, 6 reb, 4 ast@SirHines: 16 pts, 6 reb@jumbo_jo7: 15 pts, 5 reb, 2 ast#CSKAbasket #GameON pic.twitter.com/C7UFIJDOJi
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