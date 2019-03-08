ЦСКА обыграл "Милан"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги победил "Милан" (101:95). Московская команда занимает второе место в турнирной таблице.
Самым результативным игроком встречи стал центровой красно-синих Отелло Хантер, набравший 19 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) – "Милан" (Италия) – 101:95 (27:24, 24:19, 25:23, 25:29)
Ц: Хантер (19), Хиггинс (18), Клайберн (16), Де Коло (14).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2018-2019/
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