ЦСКА победил «Химки» в Евролиге с разницей «+25»

ЦСКА на своем паркете в матче Евролиги победил «Химки» (97:72).

Армейцы одержали 22-ю победу при 10 поражениях и занимают второе место.

Подмосковная команда потерпела 28-е поражение при 4 победах и занимает последнее место в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия) — 97:72 (21:17, 26:17, 29:13, 21:25)

ЦСКА: Лундберг (16), Фогтманн (16+9 подборов), Эрик (14), Хиллиард (13), Шенгелия (11), Клайберн (10).

Химки: Мики (16+7 подборов), Карасев (15), Макколлум (14)