ЦСКА победил «Химки» в Евролиге с разницей «+25»
21:54
ЦСКА на своем паркете в матче Евролиги победил «Химки» (97:72).
Армейцы одержали 22-ю победу при 10 поражениях и занимают второе место.
Подмосковная команда потерпела 28-е поражение при 4 победах и занимает последнее место в турнирной таблице.
Евролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия) — 97:72 (21:17, 26:17, 29:13, 21:25)
ЦСКА: Лундберг (16), Фогтманн (16+9 подборов), Эрик (14), Хиллиард (13), Шенгелия (11), Клайберн (10).
Химки: Мики (16+7 подборов), Карасев (15), Макколлум (14)
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