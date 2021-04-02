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Уилл Томас заявил, что «Зенит» продолжает бороться за место в плей-офф

22:40
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Форвард «Зенит» Уилл Томас подвел итоги победного матча с «Виллербаном» (87:53) в рамках 33-го тура регулярного сезона Евролиги.

«Я просто рад этой победе. Нам пришлось биться, чтобы добыть победу, разница в счете не должна вводить в заблуждение. «Виллербан» — физически сильная команда. Они продолжают бороться в каждом матче, несмотря на то, что у них уже нет шансов попасть в плей-офф. Мы вышли и сделали то, что должны были, добыли победу. Конечно, давление присутствует, но я думаю, что мы готовы к этому вызову. Нам следует продолжаться готовиться к каждому матчу, выходить на площадку и выполнять план на игру. Будем биться за место в плей-офф», — сказал «СЭ» Уилл Томас

В двух оставшихся матчах регулярного сезона «Зениту» предстоит сыграть с «Маккаби» и «Панатинаикосом».

(Тимур Ганеев)

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