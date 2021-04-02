«Зенит» обыграл АСВЕЛ в Евролиге
21:48
«Зенит» в домашнем матче Евролиги обыграл АСВЕЛ (87:53). Для питерской команды это 19-я победа при 14 поражениях, она занимает девятое место.
Евролига. Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — АСВЕЛ (Франция) — 87:53 (20:15, 21:22, 25:6, 21:10)
З: Барон (15), Холлинз (15), Гудайтис (13), Пангос (10+8 передач).
«Альба» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 86:90 (26:13, 27:29, 17:22, 16:26)
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