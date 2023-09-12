«Црвена Звезда» объявила о подписании контракта с форвардом Бьелицей

«Црвена Звезда» на официальном сайте объявила о подписании форварда Неманья Бьелица. Срок контракта не сообщается.

35-летний игрок прошел медосмотр и готов присоединиться к команде.

Бьелица уже играл за белградский клуб с 2008 по 2010 года. Последним его клубом был «Фенербахче», который он покинул недавно.

В прошлом сезоне Бьелица провел всего 7 матчей в Евролиге и в среднем набирал 2,7 очка. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы икроножной мышцы.