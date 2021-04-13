Четвертьфинальная серия Евролиги ЦСКА — «Фенербахче» стартует 21 апреля
Официальный Twitter ЦСКА 13 апреля опубликовал расписание четвертьфинальной серии Евролиги против «Фенербахче».
Первый матч состоится в Москве в среду, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск). Следующая игра пройдет через два дня в это же время. Затем серия переедет в Стамбул. Третий матч соперники сыграют в среду, 28 апреля в 20.45 (мск). В случае надобности через два дня в Турции команды проведут четвертую игру. Если счет в противостоянии будет 2-2, то пятая встреча состоится во вторник, 4 мая в Москве в 20.00.
Четвертьфинальная серия Евролиги длится до трех побед одной из команд. Армейский клуб — действующий победитель Евролиги. Прошлый сезон турнира был не доигран из-за пандемиии коронавируса в мире.
В регулярном сезоне-2020/21 ЦСКА занял второе место, «Фенербахче» — седьмое.
? Расписание матчей плей-офф @EuroLeague.#CSKAbasket pic.twitter.com/i4apHlpTx1— CSKA Moscow (@cskabasket) April 13, 2021
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