Форвард «Зенита» Томас поделился ожиданиями от матчей плей-офф Евролиги против «Барселоны»

Форвард «Зенита» Уилл Томас 2 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал разгромную победу над «Панатинаикосом» (112:83) в заключительном матче регулярного сезона Евролиги и рассказал о предстоящих встречах плей-офф против «Барселоны».

«Во второй половине матча мы не стали менять план на игру. Мы вышли с таким же настроем, главное — защита, а нападение придет. Мы знаем, что «Барселона» — лучшая команда в Евролиге, нам будет непросто. Нам следует готовиться к матчам подобающе, выходить на паркет и выполнять план на игру. Мы еще не закончили», — считает Томас.

Питерский клуб впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги, где сыграет против «Барселоны».