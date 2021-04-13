«Монако» стал 15-м участником Евролиги в сезоне-2021/22

«Монако» впервые в истории выступит в Евролиге, сообщает 13 апреля Sportnado.

«Монако» стал 15-м участником Евролиги-2021/22 как финалист Еврокубка. Это оказалось возможным после выхода «Зенита» в плей-офф, который преградил путь в следующий раунд испанской «Валенсии».

Клуб из Монте-Карло в сезоне-2011/12 выступал в 4-м французском дивизионе. В элиту «Монако» вернулся в сезоне-2014/15.