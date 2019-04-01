Чарльз Дженкинс: "В Евролиге нам не хватало Тайлера Ханикатта"

Защитник "Химок" Чарльз Дженкинс в интервью "Известиям" назвал причину неудач команды в Евролиге. Также ему обидно, что "Химки" не сыграют в плей-офф.

– Серия из семи поражений подряд в Евролиге давит на команду?

– Да, это неприятно, но самое обидное, что в этом сезоне мы не сыграем в плей-офф Евролиги.

– В чем вы видите причины: команда стала слабее по сравнению с прошлым сезоном или повысился уровень соперников?

– Тут комплекс причин. Соперники точно стали сильнее. Нам же, с одной стороны, не хватило удачи, а с другой, было очень много травмированных игроков. Алексей Швед пропустил три месяца, Энтони Гилл не играет довольно давно. Другие наши системообразующие игроки также получали микротравмы и пропускали по три-четыре игры. Всё это помешало нам лучше выступить в Евролиге и порадовать болельщиков.

– Говорят, среди основных причин неудачи в Евролиге – слабая игра на подборах. Не хватило габаритного центрового?

– Мне сложно сказать. Нам точно не хватало Тайлера Ханикатта. Он был очень важным игроком нашей команды.