Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Центровой «Зенита» Гудайтис рассказал об ощущениях после победы над бывшим клубом

06:32
Теги:

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис в интервью официальному сайту клуба 23 февраля прокомментировал победу над «Миланом» (79:70) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Всегда, когда ты играешь против своей бывшей команды, то чувствуешь нечто особенное. У меня остались лишь хорошие воспоминания про «Милан», так как я провел там три прекрасных года. Сегодня я действительно счастлив, что мы смогли добыть эту победу. Ключом к победе сегодня была наша защита, подборы в защите и контроль подборов, в целом. Также мы начали хорошо четвертую четверть, что немало важно», — заявил литовский баскетболист.

После этой победы питерский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице, миланцы остались третьими.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/02/22/vazhneyshaya-pobeda-na-domashnem-parkete/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир