Центровой «Зенита» Гудайтис рассказал об ощущениях после победы над бывшим клубом

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис в интервью официальному сайту клуба 23 февраля прокомментировал победу над «Миланом» (79:70) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Всегда, когда ты играешь против своей бывшей команды, то чувствуешь нечто особенное. У меня остались лишь хорошие воспоминания про «Милан», так как я провел там три прекрасных года. Сегодня я действительно счастлив, что мы смогли добыть эту победу. Ключом к победе сегодня была наша защита, подборы в защите и контроль подборов, в целом. Также мы начали хорошо четвертую четверть, что немало важно», — заявил литовский баскетболист.

После этой победы питерский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице, миланцы остались третьими.