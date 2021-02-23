Центровой «Зенита» Гудайтис рассказал об ощущениях после победы над бывшим клубом
Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис в интервью официальному сайту клуба 23 февраля прокомментировал победу над «Миланом» (79:70) в матче регулярного сезона Евролиги.
«Всегда, когда ты играешь против своей бывшей команды, то чувствуешь нечто особенное. У меня остались лишь хорошие воспоминания про «Милан», так как я провел там три прекрасных года. Сегодня я действительно счастлив, что мы смогли добыть эту победу. Ключом к победе сегодня была наша защита, подборы в защите и контроль подборов, в целом. Также мы начали хорошо четвертую четверть, что немало важно», — заявил литовский баскетболист.
После этой победы питерский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице, миланцы остались третьими.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/02/22/vazhneyshaya-pobeda-na-domashnem-parkete/
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