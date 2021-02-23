Центровой Поу Газоль вернулся в «Барселону». 40-летний испанец заключил соглашение до 30 июня 2021 года, сообщает сайт клуба.

Газоль вернулся в «Барселону» спустя почти 20 лет после ухода из клуба и переезда в НБА в 2001 году.

Последним клубом центрового был «Милуоки». В сезоне-2019/20 Газоль в сумме провел 30 матчей, набирая 3,9 очка и 4,6 подбора в среднем за игру.

Газоль является двукратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2009, 2010), шесть раз принимал участие в Матче всех звезд.

Вместе со сборной Испании Газоль дважды завоевал серебряные (2008, 2012) и один раз бронзовые медали (2016) на Олимпийских играх, один раз побеждал на Кубке мира (2006), трижды — на чемпионате Европы (2009, 2011, 2015).