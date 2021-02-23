Паскуаль назвал ключевые эпизоды в победе «Зенита» над «Миланом»
Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль 22 февраля на официальном сайте клуба прокомментировал победу над «Миланом» (79:70) в матче регулярного сезона Евролиги.
«Сегодня мы показали целостную игру, особенно во второй половине матча мы показывали хороший баскетбол. Да, у нас были проблемы, особенно в третьей четверти на подборах в защите. Мы стартовали не так хорошо в третьей четверти, поэтому «Милану» удалось изменить игру и создать небольшое преимущество. В четвертой четверти мы сыграли очень хорошо, я считаю, что сегодня мои игроки заслужили эту победу», — заявил испанский специалист.
После этой победы питерский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице, миланцы остались третьими.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/02/22/vazhneyshaya-pobeda-na-domashnem-parkete/
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