Центровой «Химок» Девин Букер признан лучшим игроком 13-го тура Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

«Химки» на своем паркете переиграли немецкую «Альбу» со счетом 104:87, прервав четырехматчевую серию поражений. 28-летний Букер набрал 24 очка, сделал 10 подборов, две передачи и один перехват.