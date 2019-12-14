Центровой «Химок» Букер — лучший игрок 13-го тура Евролиги
15:58
Центровой «Химок» Девин Букер признан лучшим игроком 13-го тура Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
«Химки» на своем паркете переиграли немецкую «Альбу» со счетом 104:87, прервав четырехматчевую серию поражений. 28-летний Букер набрал 24 очка, сделал 10 подборов, две передачи и один перехват.
A sensational showing from @DevinBooker31 in Round 13! ?#GameON pic.twitter.com/I5L3PpUPtq— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 14, 2019
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