Центровой «Фенербахче» Ловернь не сыграет с «Зенитом»

Центровой «Фенербахче» Жоффре Ловернь пропустит матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита» по семейным обстоятельствам, сообщает Eurohoops. Француз пропустил две предыдущих встречи турецкой команды по решению тренера. Всего у Ловерня 15 матчей в Евролиге в сезоне-2019/20, он набирает 6,7 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.

Матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в среду, 5 февраля на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 по московскому времени.