Бывший защитник «УНИКСа» стал лучшим игроком 1-го тура Евролиги

Защитник «Басконии» Пиеррия Хенри, ранее выступавший в «УНИКСе», признан MVP 1-го тура Евролиги.

В дебютной игре «Баскония» победила «Реал» (76:63). В активе американского защитника 23 очка, 2 подбора, 6 передач и 2 перехвата.

The MVP from Round One



Pierria Henry done it ALL for @Baskonia against Real Madrid! ?#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/XPgmhbxla3