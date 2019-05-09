Борис Соколовский: "Думаю, что Итудис получит новый контракт с ЦСКА только в случае победы в Евролиге"

Экс-тренер сборной России Борис Соколовский считает, что главному тренеру ЦСКА​ Димитрису Итудису будет предложен новый контракт только в случае победы в Евролиге. Финал четырех состоится с 17 по 19 мая в Витории.

– Решение за руководством ЦСКА, но думаю, что Итудис получит новый контракт с ЦСКА только в случае победы в Евролиге, – цитируют "Известия" Соколовского. – И в этом году у команды гораздо больше шансов взять трофей. В нынешнем сезоне армейцы стали сильнее психологически, выигрывая много концовок и проявив чемпионский характер в двух выездных матчах плей-офф в Витории. Скамейка стала гораздо глубже, лидеры на ходу, а к прошлогоднему "Финалу четырех" Де Коло и Хайнс подошли с незалеченными травмами. Российские игроки – Курбанов и Воронцевич – в отличной форме. Наконец, сам Итудис сверхмотивирован. Если в "Финале четырех" в Белграде он был потухший и не давал команде своей энергии, то сейчас находится в тонусе. Он прекрасно понимает, что два предстоящих матча – решающие для него и его тренерского штаба.