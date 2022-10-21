«Бавария» уступила «Милану» и проиграла четвертый матч подряд в Евролиге

20 октября в Евролиге состоялось 5 матчей регулярного чемпионата.

В этих играх «Жальгирис» победил «Барселону» (73:72), «Фенербахче» обыграл «Валенсияю» (79:77), АСВЕЛ проиграл «Маккаби Т-А» (69:88), «Виртус Б» уступил «Партизану» (62:90), а «Бавария» не смогла обыграть «Милан» (81:83).

Отметим, что для «Баварии» это четвертое поражение подряд. Команда не выиграла ни одного матча в этом сезоне Евролиги и занимает последнее, 18-е место.

Лидирует в турнирной таблице «Фенербахче», у которого 4 победы в четырех играх.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Барселона» (Испания) — 73:72 (20:19, 24:16, 11:21, 18:16)

«Фенербахче» (Турция) — «Валенсия» (Испания) — 79:77 (20:25, 14:18, 26:15, 19:19)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 88:69 (15:21, 27:20, 26:11, 20:17)

«Партизан» (Сербия) — «Виртус Б» (Италия) — 90:62 (27:11, 24:21, 18:15, 21:15)

«Бавария» (Германия) — «Милан» (Италия) — 81:83 (22:16, 21:21, 23:26, 15:20)