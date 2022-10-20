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«Реал» дома проиграл «Олимпиакосу», «Альба» разгромила «Панатинаикос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал» на своем паркете проиграл «Олимпиакосу» (87:89) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других встречах «Альба» выиграл у «Панатинаикоса» (94:65), «Баскония» обыграла «Црвену Звезду» (92:75).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 94:65 (17:9, 26:24, 21:12, 30:20)

А: Сикма (16 + 15 подборов), Блатт (15), Уэтзелл (11), Кумадже (10), Зусман (10).

П: Григонис (14), Эндрюс (13), Ли (11).

«Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 92:75 (23:24, 19:23, 17:10, 33:18)

Б: Ховард (30), Томпсон (18), Маринкович (10).

Ц: Митрович (17), Бентил (11), Иванович (11), Петрушев (10).

«Реал» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 87:89 (21:20, 17:17, 24:26, 25:26)

Р: Муса (17), Юль (14), Тавареш (14), Ябуселе (13).

О: Везенков (23 + 12 подборов), Слукас (14 ), Боломбой (11), Маккиссик (10).

БК Альба
БК Баскония
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Панатинаикос
БК Реал
БК Црвена Звезда
Евролига
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