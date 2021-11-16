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«Жальгирис» переиграл «Панатинаикос» и одержал первую победу в сезоне Евролиги

16 ноября, 23:53
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В рамках очередной игровой недели Евролиги «Жальгирис» одержал первую победу в сезоне, переиграв на своей площадке «Панатинаикос» — 76:69.

«Реал» в гостях переиграл АСВЕЛ со счетом 87:74.

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Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 76:69 (20:12, 23:25, 17:15, 16:17)

АСВЕЛ (Франция) — «Реал» (Испания) — 74:87 (24:33, 19:18, 11:16, 20:20)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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