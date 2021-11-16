«Жальгирис» переиграл «Панатинаикос» и одержал первую победу в сезоне Евролиги
В рамках очередной игровой недели Евролиги «Жальгирис» одержал первую победу в сезоне, переиграв на своей площадке «Панатинаикос» — 76:69.
«Реал» в гостях переиграл АСВЕЛ со счетом 87:74.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 76:69 (20:12, 23:25, 17:15, 16:17)
АСВЕЛ (Франция) — «Реал» (Испания) — 74:87 (24:33, 19:18, 11:16, 20:20)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2021-2022/
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