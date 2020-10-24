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«Барселона» выиграла у «Реала»

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23 октября. «Барселона» — «Реал» — 79:72. Фото Twitter
23 октября. «Барселона» — «Реал» — 79:72. Фото Twitter
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«Барселона» обыграла «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:72). Каталонцы одержали третью победу кряду.

«Бавария» на своем паркете одолела «Олимпиакос» (74:68).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 79:72 (18:14, 30:13, 16:25, 15:20)

Б: Курич (15), Дэвис (14), Хиггинс (13).

Р: Томпкинс (14), Абальде (13).

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 74:68 (22:18, 17:16, 22:19, 13:15)

Б: Болдуин (18), Лучич (16), Рейнольдс (10), Дедович (10).

О: Папаниколау (13), Дженкинс (12), Маккиссик (11).

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