«Барселона» выиграла у «Реала»
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«Барселона» обыграла «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:72). Каталонцы одержали третью победу кряду.
«Бавария» на своем паркете одолела «Олимпиакос» (74:68).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 79:72 (18:14, 30:13, 16:25, 15:20)
Б: Курич (15), Дэвис (14), Хиггинс (13).
Р: Томпкинс (14), Абальде (13).
«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 74:68 (22:18, 17:16, 22:19, 13:15)
Б: Болдуин (18), Лучич (16), Рейнольдс (10), Дедович (10).
О: Папаниколау (13), Дженкинс (12), Маккиссик (11).
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