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«Барселона» пригласила Дюранта в клуб

01:29
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«Барселона» отреагировала на заявление форварда «Бруклина» Кевина Дюранта на желание поиграть в каталонском клубе. 31-летний американец, который восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии, признался, что хочет завершить карьеру в Европе.

«Привет, Кевин Дюрант, вот футболка «Барселоны» на случай, если твоя безумная мечта станет безумной реальностью», — говорится в сообщении на странице «Барселоны» в Twitter.

Кевин Дюрант: «Хотел бы поиграть в «Барселоне» в конце карьеры»

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