«Барселона» пригласила Дюранта в клуб

«Барселона» отреагировала на заявление форварда «Бруклина» Кевина Дюранта на желание поиграть в каталонском клубе. 31-летний американец, который восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии, признался, что хочет завершить карьеру в Европе.

«Привет, Кевин Дюрант, вот футболка «Барселоны» на случай, если твоя безумная мечта станет безумной реальностью», — говорится в сообщении на странице «Барселоны» в Twitter.

Hi @KDTrey5 , here's a @fcbbasket jersey in case your crazy dream becomes a crazy reality ?? pic.twitter.com/6b7KG9cqCZ — Bar?a Basket (@FCBbasket) October 29, 2019

Кевин Дюрант: «Хотел бы поиграть в «Барселоне» в конце карьеры»