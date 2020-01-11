«Барселона» потерпела второе поражение кряду

«Барселона» на своем паркете проиграла «Эфесу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:86). Для каталонцев это второе подряд поражение.

В других встречах АСВЕЛ потерпел поражение от «Црвены Звезды» (80:83), «Валенсия» дома уступила «Олимпиакосу» (91:93).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 80:83 (30:13, 19:17, 16:34, 15:19)

«Валенсия» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 91:93 (16:16, 20:23, 27:31, 28:23)

«Барселона» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 82:86 (19:24, 23:21, 16:21, 24:20)