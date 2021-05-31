Игроки «Эфеса» весело отпраздновали победу в Евролиге на пресс-конференции
Баскетболисты «Эфеса» прервали пресс-конференцию после финального матча Евролиги против «Барселоны» (86:81). Игроки прыгали и веселились, отмечая победу. Видео опубликовал официальный Twitter турнира.
We interrupt this press conference with a very important message...— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 30, 2021
PARTY ?#F4GLORY pic.twitter.com/AeoUp04JuT
«Эфес» выиграл Евролигу впервые в своей истории. В полуфинале команда победила ЦСКА (89:86).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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