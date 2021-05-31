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Игроки «Эфеса» весело отпраздновали победу в Евролиге на пресс-конференции

01:51
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Баскетболисты «Эфеса» прервали пресс-конференцию после финального матча Евролиги против «Барселоны» (86:81). Игроки прыгали и веселились, отмечая победу. Видео опубликовал официальный Twitter турнира.

«Эфес» выиграл Евролигу впервые в своей истории. В полуфинале команда победила ЦСКА (89:86).

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