«Барселона» разгромила «Баварию» в Евролиге

В пятницу, 20 октября, были сыграны пять матчей регулярного чемпионата Евролиги. «Монако» выиграл у «Альбы» (86:75), «Эфес» переиграл «Валенсию» (77:73), «Панатинаикос» в овертайме проиграл «Маккаби» (81:86 ОТ), «Виртус» победил «Црвену Звезду» (85:79), «Барселона» разгромила «Баварию» (98:59).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Альба» (Германия) — 86:75 (18:16, 29:24, 20:16, 19:19)

М: Джеймс (17), Диалло (9), Уаттара (9), Корнели (9).

А: Томас (17), Браун (15), Делов (10).

«Эфес» (Турция) — «Валенсия» (Испания) — 77:73 (18:15, 20:25, 19:13, 20:20)

Э: Ларкин (15), Бобуа (14), Томпсон (13), Клайберн (13).

В: Инглис (13), Пуэрто (10), Джонс (9).

«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 81:86 ОТ (15:20, 9:19, 25:18, 23:15, 9:14)

П: Вильдоса (15), Григонис (13), Лессор (12), Митоглу (11), К. Адетокунбо (10).

М: Колсон (21), ДиБартоломео (15), Браун (12 + 12 передач), Нибо (12), Блатт (12).

«Виртус Б» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:79 (26:15, 18:18, 18:22, 23:24)

В: Шенгелия (19), Белинелли (15), Мики (13), Кординье (11).

Ц: Напьер (23), Митрович (14), Ханга (11).

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 98:59 (27:11, 16:16, 27:13, 28:19)

Бар: Паркер (15), Веселы (14), Эрнангомес (11), Ннаджи (10).

Бав: Ибака (13), Букер (9), Бонга (7), Франсиско (7).