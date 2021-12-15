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Главный тренер УНИКСа остался доволен победой над ЦСКА в Евролиге

23:05
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче Евролиги против ЦСКА (88:67).

«Именно вторая четверть переломила ход встречи. Мы начали играть по-настоящему жестко в защите, к тому же, у нас было много перехватов, поэтому мы могли спокойно забивать легкие мячи. Отмечу и удачную третью четверть, но именно вторая десятиминутка стала ключевой для нас», — цитирует тренера сайт казанцев.

УНИКС с девятью победами занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается строчкой ниже за счет дополнительных показателей.

Дополнительная информация:

https://unics.ru/news/novosti-komandy/?id=tsska-

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Иван Шитик все материалы автора
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