Артурас Гудайтис: «Рады, что уезжаем из Франции с двумя победами»

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Монако» в рамках 16-го тура регулярного сезона Евролиги (85:74). На этой неделе сине-бело-голубые также обыграли на выезде другой французский клуб — АСВЕЛ.

— Тяжело говорить что-то после такой победы, — подчеркнул «СЭ» Гудайтис. — У нас очень много травмированных, поэтому не описать словами, как мы рады, что уезжаем из Франции с двумя победами. Я просто скажу, что мы счастливы. Без всякого анализа матча.

Весь матч с «Монако» российскому клубу пришлось играть ростером всего в десять человек.