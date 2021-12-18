Артурас Гудайтис: «Рады, что уезжаем из Франции с двумя победами»
Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Монако» в рамках 16-го тура регулярного сезона Евролиги (85:74). На этой неделе сине-бело-голубые также обыграли на выезде другой французский клуб — АСВЕЛ.
— Тяжело говорить что-то после такой победы, — подчеркнул «СЭ» Гудайтис. — У нас очень много травмированных, поэтому не описать словами, как мы рады, что уезжаем из Франции с двумя победами. Я просто скажу, что мы счастливы. Без всякого анализа матча.
Весь матч с «Монако» российскому клубу пришлось играть ростером всего в десять человек.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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