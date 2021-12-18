Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Защитник «Зенита» Лойд назвал игру с «Монако» лучшей в сезоне

00:57

«Зенит» обыграл «Монако» в рамках 16-го тура регулярного сезона Евролиги (85:74), закрепившись в зоне плей-офф. Героем матча стал Джордан Лойд, набравший 20 очков, реализовав пять из пяти трехочковых.

— Это была лучшая игра в этом сезоне лично для меня, — отметил «СЭ» Лойд. — Наша команда истощена травмами, много ребят приболели, но мы играем с таким менталитетом, что каждый бьется за каждого несмотря ни на что. Каждый внес вклад в эту победу, начиная от игроков, заканчивая тренерским штабом. Поздравляю всех болельщиков «Зенита».

В 16 турах «Зенит» одержал 10 побед. Столько же у УНИКСа, «Милана» и ЦСКА. Выше расположились только «Олимпиакос» (11), «Реал» (13) и «Барселона».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора
Читайте также
В российском футболе с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?
Автоэксперт назвал способ сберечь двигатель машины в сильный мороз
0