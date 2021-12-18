Защитник «Зенита» Лойд назвал игру с «Монако» лучшей в сезоне
«Зенит» обыграл «Монако» в рамках 16-го тура регулярного сезона Евролиги (85:74), закрепившись в зоне плей-офф. Героем матча стал Джордан Лойд, набравший 20 очков, реализовав пять из пяти трехочковых.
— Это была лучшая игра в этом сезоне лично для меня, — отметил «СЭ» Лойд. — Наша команда истощена травмами, много ребят приболели, но мы играем с таким менталитетом, что каждый бьется за каждого несмотря ни на что. Каждый внес вклад в эту победу, начиная от игроков, заканчивая тренерским штабом. Поздравляю всех болельщиков «Зенита».
В 16 турах «Зенит» одержал 10 побед. Столько же у УНИКСа, «Милана» и ЦСКА. Выше расположились только «Олимпиакос» (11), «Реал» (13) и «Барселона».
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